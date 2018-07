Affonda barca con tre umbri

Paura allo stato puro per una barca di circa quattro metri affondata, per cause non ancora ben definite, al largo di Porto San Giorgio nelle Marche. A bordo quattro persone, di cui tre umbre: un uomo di 45 anni, il figlio di 10 e il nipote di 20. Prontissimi i soccorsi, immediato l'abbandono del natante che all'improvviso ha iniziato ad imbarcare acqua che in poco tempo l'ha fatto inabissare. I tre umbri si sono buttati in acqua, da dove sono stati recuperati dal personale preposto. A nuoto stavano raggiungendo la riva. Fortunatamente stanno bene.