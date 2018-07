Scappa per sottrarsi al controllo: acciuffato

Nella tarda serata di martedì 24 luglio, la volante, in località Ponte San Giovanni, si avvicinava per un controllo ad un magrebino, già noto agli agenti. Alla vista della pattuglia l’uomo è scappato, ma, dopo un inseguimento protrattosi per le vie della frazione, il fuggitivo è stato bloccato e messo in sicurezza dagli operatori.

Dal controllo è emerso che l’uomo fuggito alla vista degli agenti, un tunisino 41enne, non solo era in possesso di una piccola quantità di droga, ma dall’accertamento informatico è emerso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per scontare una pena di oltre 10 mesi di reclusione.

Al termine delle attività di rito il 41enne è stato portato al carcere di Capanne e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.