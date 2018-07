Donazione per la ricerca sui tumori della tiroide grazie al paziente "guerriero"

La consegna delle offerte raccolte dalla famiglia è avvenuta qualche tempo dopo la scomparsa di quel paziente al quale medici e personale sanitario erano molto legati. La volontà di Paolo Pancrazi, espressa attraverso i famigliari, è stata rispettata e la struttura complessa di Medicina Interna, Scienze Endocrine e Metaboliche dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e i volontari dell'Associazione La Lumaca Onlus (associazione di volontariato dei pazienti umbri affetti da tumore della tiroide) ora vogliono ricordarlo “perché oltre la sua grande generosità, ha saputo combattere per sette lunghi anni la battaglia più dura con dignità e forza esemplari”. " Il rapporto che si stabilisce molto spesso con pazienti e familiari non è limitato al periodo della degenza – dice il professore Efisio Puxeddu - Per noi tutti Paolo è stato un autentico guerriero e nel suo ricordo ci impegniamo a proseguire la ricerca nel campo dell'immunoterapia per il carcinoma della tiroide avanzato. Alla moglie Sabrina e ai figli Luca e Sara va il nostro ringraziamento per la somma devoluta all'associazione La Lumaca Onlus".