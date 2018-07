Moto tampona auto sulla E45, nessun ferito

Spettacolo

Esce nelle sale, Ocean's 8

Dopo cinque anni trascorsi in prigione, Debbie Ocean ha in mente il colpo più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti dal valore di 150 milioni di dollari. Per riuscirci, mette in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle serate di gala più importanti di New York. Regia di Gary Ross. Con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter.