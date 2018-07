Meteo, ecco le temperature massime percepite previste

Visto il bollettino trasmesso il 24 luglio dal Centro di competenza nazionale del ministero della salute con il quale, per le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 luglio, sono previste temperature massime percepite di 33 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiarata, per le due giornate, la fase di disagio "Livello 2". La popolazione a rischio è invitata ad adottare alcune misure qualora temperatura e l'umidità dell'aria aumentino, come bere più liquidi (in particolare acqua), stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15), ventilare l'abitazione. Telefonare all’Asl, al numero unico all'Urp o agli Uffici decentrati (ex circoscrizioni) per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell'abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo.