Allarme bomba, scatta l'evacuazione

Tacopina (Pres. Venezia FC): "Questo l'anno in cui andiamo in serie A"

(Agenzia Vista) Venezia, 24 luglio 2018 "Io credo che quest'anno è l'anno in cui andiamo in serie A, credo nella squadra, credo nel nuovo allenatore, io ho un'ossessione positiva per il vincere quindi questo è quello che faremo". Queste le parole di Joe Tacopina, presidente del Venezia FC, a margine della conferenza stampa in cui è stato presentato il progetto per il nuovo stadio del Venezia FC ...