Danni e ricostruzione, ecco i numeri

La presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini ha illustrato martedì 24 luglio in seconda commissione una sintesi sulla situazione della ricostruzione. È emerso che sono rimasti danneggiati quasi 10 mila edifici di cui il 45 per cento con danni lievi ed il 55 con lesioni gravi. Sono state assistite 7.378 persone (5.212 in autonoma sistemazione, 1.711 nelle Sae). Finanziate opere pubbliche per 256 milioni (301 interventi). Ricostruzione privata: per danni lievi, dichiarate procedibili 628 domande su 646 presentate, 214 sono in condizione di iniziare gli interventi o hanno già avviato i lavori; per danni pesanti dichiarate procedibili 47 domande su 49 presentate. Le donazioni dei privati, da numero solidale, ammontano a 4 milioni 825 mila euro e sono state utilizzate per interventi relativi a centri di comunità (oltre 4 milioni di euro), ma anche a dotazioni e apparecchiature per le scuole e restauro di beni culturali mobili. Il personale assunto dagli Enti locali a tempo determinato è di 102 unità su 105 autorizzati.