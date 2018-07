Ubriachi e drogati al volante, 5 denunce e 9 patenti ritirate

Nell’ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti che vedono coinvolti molti giovani, la polizia ha realizzato mirati servizi nel territorio di Perugia, in zone limitrofe a discoteche e ritrovi notturni. Nel corso del servizio nella notte tra sabato e domenica sono state impiegate 5 pattuglie della stradale, con l’ausilio specialistico di personale Medico/Infermieristico dell’Ufficio sanitario provinciale della polizia, l’intervento di unità della questura di Perugia e di una unità cinofila della polaria di Fiumicino, e sono stati complessivamente controllati: 36 veicoli e 44 persone. Di queste, 7 sono state fermate alla guida sotto l’influenza di alcolici e/o sostanze stupefacenti (6 per alcool e 1 sia per alcool che per stupefacenti). A seguito dell’attività svolta, per violazioni al codice della strada sono state ritirate 9 patenti e decurtati complessivamente 90 punti. Per 6 conducenti, per avere superato i limiti di tasso alcolemico stabiliti dal codice della strada, si procederà: per 5 a denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia; per 1 a segnalazione al prefetto di Perugia per i provvedimenti di competenza. Analoga segnalazione alla Prefettura anche per 2 conducenti assuntori di sostanze stupefacenti per i quali si è in attesa di riscontro dal Centro clinico tossicologico forense della polizia di Stato di Roma. Per un conducente, che si è rifiutato di sottoporsi al test previsto per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, si provvederà a denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia.