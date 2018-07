Sequestrato e picchiato per ore. Nel primo pomeriggio di domenica 22 luglio, lungo la E45, una pattuglia della polizia stradale di Città di Castello durante un controllo di routine ha scoperto il terribile accaduto. A bordo della vettura fermata quattro cittadini pakistani, uno dei quali presentava evidenti lesioni al volto. A questo punto gli agenti hanno approfondito la vicenda portando tutti gli uomini al commissariato tifernate. All'interno dell'auto hanno inoltre ritorvato un coltello, dei vestiti sporchi di sangue ed altri oggetti, tra cui un arnese in legno e una chiave svitabulloni. Portato il ferito al pronto soccorso, i poliziotti hanno chiesto cosa fosse accaduto. Ed è stato lui a raccontare di essere stato privato della libertà personale e picchiato dagli altri occupanti del veicolo. Dagli accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Perugia in collaborazione con il personale della questura di Ravenna e Arezzo, è emerso che, nella serata precedente, mentre il cittadino pakistano ferito si trovava al lavoro in un negozio di kebab di Ravenna, con una scusa era stato fatto salire a bordo di un’autovettura dove si trovavano gli altri tre connazionali, che dopo averlo sequestrato lo avevano picchiato per ore. Portato ad Arezzo, era stato di nuovo percosso in un appartamento. Fatto risalire in auto per essere riportato a Ravenna, per fortuna dell'uomo era arrivato il controllo della stradale. I tre aggressori sono stati arrestati.