Morta a 20 anni nella strada killer delle buche e degli esposti

L'Altotevere piange per la scomparsa di Eleonora Polenzani, morta a 20 anni (li avrebbe compiuti a settembre) nel tragico incidente tra Pistrino e Fighille. Era di Sansepolcro. Teatro della disgrazia una strada del territorio altotiberino tristemente nota per altri incidenti, pericolosa per dimensioni della carreggiata e condizioni disastrose del fondo stradale. Una buca potrebbe aver fatto perdere il controllo della Toyota Yaris alla ragazza. Sulla strada sono stati presentati vari esposti e sollevate molte critiche. Eleonora tornava da una festa nella zona di Città di Castello insieme ad un amico. La ragazza, diplomata all'Istituto d'Arte, era molto conosciuta in zona. Commozione anche sui social. "La vita è bastarda", si sfoga un amico. Il fuori strada è avvenuto prima delle 23 di domenica 22 luglio. La strada è la sp 100 e il punto è tra Pistrino e Fighille, nel comune di Citerna. La macchina ha sbandato e ha urtato il guard rail all'altezza di una curva. Per la ragazza, all'arrivo dei soccorsi, non c'era nulla da fare. Il giovane ferito ma non i modo grave.