Scontro tra due auto, una si ribalta

Solo lievi contusioni per i tre giovani che erano a bordo di due auto, una delle quali si è ribaltata, che nella notte fra domenica e lunedì 23 luglio si sono scontrate a Foligno, in viale Firenze. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'impianto semaforico del ponte. I tre ragazzi, tutti di Foligno, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista. Fortunatamente (i tre giovani hanno dai 20 ai 22 anni) hanno riportato solo ferite lievi. Ancora incerta la dinamica che ha portato le due auto a scontrarsi. Non è la prima volta che accadono incidenti simili quando il semaforo è lampeggiante. La foto dello spettacolare incidente è stata postata su Facebook da chi si è trovato a transitare in quella zona.