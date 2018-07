Investito da un mulo pensionato finisce all'ospedale

Un pensionato è stato investito da un mulo, che impaurito, è sfuggito al controllo del personale preposto. E' successo nella mattinata di venerdì 21 luglio a Perugia, frazione Fratticiola Selvatica, alla fiera allestita per la “39° rassegna del mulo e del cavallo da soma”. L'animale si sarebbe spaventato in seguito al passaggio veloce di alcuni ragazzi nelle sue vicinanze. Poi è stato recuperato e preso in consegna dal proprietario, il titolare di un'azienda agricola di Amatrice.

L’uomo, soccorso dal 118, intervenuto con i carabinieri della stazione di Farneto di Colombella, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove sono stati riscontrate fratture ed escoriazioni.