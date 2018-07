Il sindaco Romizi, cliente affezionato, ricorda il sarto Augusto Lemmi: "Perdiamo un grande personaggio"

Perugia resta orfana del signore dell’eleganza. Augusto Lemmi, il maestro sarto che ha saputo esprimere tutta la raffinatezza dello stile italiano, passione tramandata anche ai figli Vittorio e Antonella, si è spento all’età di 88 anni. I funerali sono previsti domani nella chiesa parrocchiale di San Marco e la salma sarà tumulata nel cimitero di Castello delle Forme.

Impossibile dire quanto il principe dei sarti mancherà alla città. Una città a cui ha dato lustro riuscendo ad attirare una clientela proveniente da ogni dove, dal resto d’Italia (in particolare da Milano) così come dall’estero.

Negli anni è rimasto fedele alla regola del “su misura”, difeso a spada tratta contro il dilagare di un pret a porter senza pretese e neppure troppo conveniente a livello economico. Tra i suoi clienti affezionati, oltre a Gianluca Vialli (era andato in Inghilterra per fargli gli abiti richiesti), a un certo punto si è inserito anche Lapo Elkan. Per molti anni si è servito da lui pure un petroliere persiano. Celebre il suo rapporto con il “Frank Sinatra della Francia”, il cantautore e attore Charles Aznavour.

A ricordare con affetto Augusto Lemmi, anche il sindaco Andrea Romizi, suo cliente fisso (“confesso di avere quasi tutte camicie Lemmi"). “La città perde uno dei suoi più grandi e noti personaggi, che ha vestito generazioni di perugini, sempre con stile molto elegante - dice Romizi -. Lo ricorderemo per il garbo oltre che per la professionalità. Esprimo vicinanza alla famiglia, che si trova ora a portare avanti un’importante storia imprenditoriale e cittadina”.

Alessandra Borghi