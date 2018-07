Non trova la cena pronta e picchia la compagna e suo figlio: denuncia e rimpatrio

Qualche sera fa, i poliziotti delle volanti, in Madonna Alta, a Perugia, sono intervenuti per la segnalazione di due minori visibilmente impauriti in strada.



Sul posto gli agenti li hanno rintracciati in compagnia della madre nel frattempo sopraggiunta, apparendo spaventati.



Riferivano che, poco prima, il convivente della donna, non trovando la cena pronta al momento del rientro a casa, aveva iniziato un’accesa lite con la compagna, iniziando a percuotere lei e il figlio, che quindi erano scappati dall'abitazione.



Mentre la donna ed il figlio venivano affidati ai sanitari, i poliziotti, con l’ausilio di altre pattuglie, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno portato in Questura.



E' emersa la non legittimità della presenza dell’uomo sul territorio nazionale.



L'interessato, un albanese, è stato denunciato per l’aggressione nei confronti della compagna e del di lei figlio.



Nella serata successiva è stato portato all’aeroporto di Fiumicino per essere imbarcato su un volo per l'Albania.