Fiamme in un silo pieno di segatura

Incendio nella serata di venerdì 20 luglio a un silo della Stile Legnami a Bivio Lugnano di Trestina. Le fiamme sono state generate probabilmente da un guasto meccanico e i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, subito accorsi sul posto, hanno impiegato diverse ore per riportare tutto sotto controllo. L'intervento dei pompieri, in particolare, è iniziato con lo svuotamento degli svariati metri cubi di segatura presenti all'interno del silo dell'azienda, resi possibili aprendo un portellone della struttura e impiegando mezzi solitamente impiegati per il movimento terra.