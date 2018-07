Uomo trovato morto nella vasca, mistero in via Fratti

Il riserbo degli inquirenti è, comprensibilmente, massimo. Perché allo stato certezze non ve ne sono e il lavoro investigativo è appena iniziato. Ma anche perché l’ipotesi relativa all'origine del fatto non sarebbe più soltanto quella, emersa in un primo momento, del suicidio. In questo senso il puzzle che si va componendo ha come obiettivo proprio quello di accertare con precisione cosa sia accaduto nell'appartamento di via Fratti, nel pieno centro di Terni, a due passi dai licei Galilei e Tacito, dove giovedì pomeriggio la polizia di Stato - il primo intervento era stato della squadra volante - ha trovato il corpo senza vita del 61enne che vi abitava. L’uomo, originario di Narni e che aveva un compagno, era all'interno della vasca da bagno, con vistose ferite ai polsi e con addosso e attorno il copioso sangue perso. Una scena che sin dal primo momento - e resta l’ipotesi principale - ha fatto pensare ad un gesto estremo, volontario. Poi, però, con il passare delle ore il campo delle ipotesi si è aperto. Tanto che gli agenti della polizia scientifica sono rimasti all'interno della casa di via Fratti fino a poco prima delle 20, impegnati nel sopralluogo fatto di fotografie e reperti. Ma quali sarebbero gli elementi che hanno spinto gli inquirenti, coordinati dal pm Raffaele Iannella, a mettere in campo uno sforzo collettivo per giungere ad una ricostruzione il più possibile fedele dei fatti? Probabilmente le lesioni che, ad uno sguardo superficiale ed esterno, sarebbero state riscontrate sul cadavere, non del tutto compatibili con l’ipotesi suicidaria. Ma anche alcuni reperti che sarebbero stati individuati e recuperati all'interno dell’abitazione, da cui, una volta analizzati, ci si attendono ulteriori risposte utili a completare il quadro. Gli uomini della squadra mobile, coordinati dal dirigente Davide Caldarozzi, hanno anche sentito le persone più vicine al deceduto, i familiari. Se il campo resterà aperto, regredirà o evolverà verso ricostruzioni diverse, sarà il tempo dirlo. Al momento il lavoro è appena iniziato e per avere un quadro più chiaro, bisognerà attendere anche l’esito dell’esame autoptico a cui la salma del 61enne verrà probabilmente sottoposta. Se i contorni non sono ancora quelli di un ‘giallo’ estivo, poco ci manca.