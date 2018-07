Morto per overdose, fermato uno spacciatore

Un tunisino di 26 anni è stato fermato per la morte per overdose di un giovane rumeno di 18 anni, avvenuta a Chiusi il 29 giugno. Il nordafricano è stato fermato dagli agenti del commissariato di Chiusi-Chianciano Terme in collaborazione con i colleghi della quinta sezione della squadra mobile della questura di Perugia, su disposizione del pm. Sul 26enne, rintracciato a Perugia con addosso, opportunamente occultata, anche dell’eroina pronta per essere spacciata, pendono gravi indizi di essere il responsabile della cessione della sostanza stupefacente che avrebbe causato la morte del giovane rumeno. Il tunisino, che tra l’altro è stato ritenuto in passato responsabile anche della morte di altre tre persone per overdose, avvenute nel 2012, è stato trasferito nel carcere a Perugia.