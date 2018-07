Emergenza pipì in centro, igiene a rischio: tornano i vespasiani

L'istruttoria della delibera della giunta Romizi per il ritorno del primo vespasiano in centro storico, a più di un lustro dalla loro scomparsa nell'acropoli (gli ultimi a cavallo tra il 2005 e il 2010 sono stati tolti in via Marzia e in via delle Conce), li considera come elementi necessari per il salotto buono della città. Indispensabili per una questione di igiene Si comincia con l'installazione in via delle Cantine numero 4, costo 4 mila euro, pulizia a carico della Gesenu e locale messo a disposizione gratis per 9 anni dal Capitolo della Cattedrale. Ma l'idea è quella di proseguire nei punti necessari. Sì perché l'urina molesta spesso rivesata a fiumi in strada, a partire dal dedalo di vie intorno a piazza Danti, è diventata un problema di salute pubblica oltreche di decoro urbano. Così si torna al passato: orinatoi fissi, gli stessi che dalla prima giunta Locchi a salire erano stati smantellati. Il primo segnale della necessità di bagni pubblici diffusi in città la riapertura degli spazi dedicati in via Boncambi.

Servizio completo a cura di Alessandro Antonini nell'edizione del 18 luglio del Corriere dell'Umbria