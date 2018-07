Si finge della guardia di finanza per fare shopping senza pagare

Una perugina, incensurata, classe 1980, è entrata in un negozio di abbigliamento del centro di Bastia Umbra qualificandosi come appartenente alla guardia di finanza, così da carpire la fiducia del negoziante. E' quindi riuscita a non pagare subito la merce con la promessa che lo avrebbe fatto attraverso il suo istituto bancario. Ma dopo circa un mese, i titolari del negozio si sono presentati al commissariato di Assisi per sporgere querela. Gli agenti sono riusciti a identificare la donna e a denunciarla per truffa.