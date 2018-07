Fiamme nel bosco, momenti di paura

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, per un vasto incendio di bosco che si è sviluppato nella frazione di Santa Cristina, a Gubbio. Le fiamme, causa un leggero vento, si sono sviluppate rapidamente. Fuoco che per un niente non ha intaccato alcune strutture esistenti (a cominciare da una grossa rimessa agricola). Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento della città dei Ceri. Che in poco tempo sono riuscii a domare le fiamme.