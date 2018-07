E45, riaperto l'innesto per il raccordo

Il raccordo autostradale Perugia-Bettolle è temporaneamente chiuso alle ore 18 di lunedì 16 luglio in ingresso per i veicoli provenienti dalla E45 (Terni/Cesena) per consentire la rimozione di una trave di cemento dispersa da un mezzo pesante (LEGGI Traffico in tilt sulla E45 per incidente).

Alle ore 19 è stato riaperto, dopo che la rimozione del materiale disperso è stata ultimata.