La domenica nera dei motociclisti

Domenica non certo fortunata per i motociclisti che percorrevano le strade della nostra regione. E’ ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un motociclista di 30 anni, vittima intorno all’ora di pranzo di domenica 15 luglio di un incidente allo svincolo della supesrtrada, all’altezza di Magione. Per lui traumi alle gambe. In serata, intorno alle 20, incidente sulla variante di Gubbio, all'altezza di Padule. Auto contro moto, centauro soccorso dal 118 partito dall'ospedale di Branca.