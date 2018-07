Si è spenta l'ultima abitante della piccola frazione

Sabato 14 luglio si è spenta l'ultima abitante del piccolo paesino di Castelbuono di Bevagna. Alessandrina Corvellini, la “sentinella” di Castelbuono, era nata nel 1926. La 92enne si era meritata questo appellativo dopo che, per 20 anni, è rimasta da sola a vigilare sul borgo di Castelnuovo. Quando vi era nata, il paese era vivo: un borgo in cui ogni abitazione aveva il suo nucleo familiare, c'erano negozi, una scuola che lei stessa ha frequentato ed una chiesa con il parroco. A Castelbuono ha vissuto anche dopo il matrimonio e ha visto pian piano svuotarsi il castello, che è rimasto intatto nella sua bellezza. “Andarla a salutare – ricorda il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa – era la prima cosa che si faceva quando si arrivava in paese, quando c'erano manifestazioni ed eventi, come la Settimana della pace ad aprile o il concerto della Banda musicale in estate”. Alessandrina accoglieva tutti con grande piacere, seduta sulla loggia di casa sua, la prima abitazione che si incontra entrando nel bellissimo borgo di Castelnuovo. Mai se ne è andata dal suo paese, non ha seguito l'unico figlio a Roma e in questi ultimi anni è stata curata amorevolmente dalle nipoti, che salivano fino a Castelbuono per starle vicina. I funerali si svolgeranno lunedì 16 luglio, alle ore 10 nella chiesa dell'Annunziata di Capro.