Doppia rissa in centro, 4 arresti e due fermati

Due risse tra il sabato pomeriggio e la notte, un bilancio pesante per la movida in centro storico a Perugia nel primo week end di Umbria jazz. Quattro arrestati due fermati e quattro feriti il bilancio. Che non è solo frutto di scontri fra ubriachi e sbandati, in particolare per la prima zuffa nel pomeriggio in via Bartolo: due titolari di un esercizio commerciale hanno affrontato i due colleghi del locale rivale. Botte e bastonate da ambo le parti. I due che hanno avuto la peggio, padre e figlio, sono stati curati al pronto soccorso per ferite alla testa. La polizia ha fatto scattare la rissa aggravata - essendoci i bastoni di mezzo - e i quattro titolari dei locali, finiti ai domiciliari, lunedì saranno processati per direttissima. Nella notte intorno alle 5 tra Piazza Danti e via Ulisse Rocchi quattro ragazzi, ventenni, perugini se le sono date di santa ragione in preda ai postumi dell'alcol. Due sono stati curati al pronto soccorso per contusioni e ferite. e sono stati fermati: la loro posizione è al vaglio della questura. Gli altri due devono ancora essere identificati. Testimoni raccontano dell'uso di bottiglie rotte nella zuffa. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere per ricostruire le dinamiche. In entrambi i casi al lavoro la polizia di Stato.