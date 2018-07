Commercianti si prendono a bastonate

Una violenta lite scoppiata tra due commercianti del centro storico, un italiano e uno straniero, è finita a bastonate: ad avere la peggio l’italiano, colpito alla testa, che si è fatto refertare al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto si sono recati gli uomini della squadra volante e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la vicenda e sentire i numerosi testimoni che hanno assistito alla lite. Un battibecco che poi è degenerato nello scontro fisico. I fatti sono avvenuti in via Bartolo, già al centro di polemiche per la movida molesta.