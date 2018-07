Si sveglia con i ladri in camera

Si è svegliato e si è trovato i ladri davanti agli occhi. Sono le 2.30 di notte, la zona è quella di Santa Sabina alle porte di Perugia. I ladri colti in flagranza si spaventano e scappano ma la paura resta tanta. Il diretto interessato traccia anche un identikit dei due malviventi. Una segnalazione è stata fatta anche alle forze dell’ordine. Intanto nella zona è allarme. Molti i cittadini che rispondono sollecitando più controlli. Anche perchè i topi d'appartamento non vanno mai in ferie (LEGGI Topi d'appartamento al lavoro).