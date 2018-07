Esplode una bombola di gas, 4 veicoli in fiamme

Concerto Roger Waters a Roma, i preparativi al Circo Massimo

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2018 Concerto Roger Waters a Roma, i preparativi al Circo Massimo Sono in corso a Roma i preparativi per il concerto di Roger Waters, cantante dei Pink Floyd, che saraà ospitato al Circo Massimo. Per l'occasione saranno chiuse le vie circostanti il luogo dell'evento e deviate diverse linee di autobus per agevolare la buona riuscita della serata. Fonte: Agenzia ...