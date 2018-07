Esplode il bancomat, ladri in fuga nella notte

Un altro bancomat fatto saltare in 3. Ancora una volta con dosi massicce di acetilene. Tanto che i banditi, entrati in azione nella notte scorsa, hanno creato danni ingenti anche alle strutture vicine alla banca presa di mira, precisamente Intesa Sanpaolo di San Nicolò a Spoleto. Lo sportello automatico è stato poi caricato in un veicolo e a quel punto i ladri si sono dati alla fuga. Il bottino è in corso di quantificazione. Le indagini sono affidate agli uomini del commissariato di Spoleto, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco.