Furto al Pitti Immagine: rubato un prodotto di lusso made in Umbria

“La miglior cosa che si può augurare ad un prodotto è di andare a ruba. Un modo di dire, ma non sempre”, racconta Fabio Chiavari, titolare dell’omonima azienda di Spoleto, eccellenza del made in Italy e specializzata nella realizzazione di interior design. L’azienda nelle settimane scorse, infatti, ha partecipato al Pitti Immagine Uomo. Quest’anno, insieme all’immancabile appuntamento con l’abbigliamento, si è dato spazio alle tematiche “stationary” e “dog”, per la quale appunto l’azienda Chiavari era stata selezionata e invitata ad esporre i suoi prodotti di lusso, in particolare una cuccia per cani della linea pet. La cuccia denominata “Chalet Large” costruita con legno, acciaio e una particolare attenzione ai dettagli, è stata letteralmente rubata a Firenze durante la manifestazione. “Nonostante il prodotto non sia propriamente semplice da sottrarre, visti i suoi 80 kg di peso circa e le grandi dimensioni – ha sottolineato Chiavari – è stato così apprezzato da essere oggetto di un furto condotto da più persone o con il coinvolgimento di mezzi per il sollevamento”.