Casa in fiamme nella notte

Una notte di fuoco e paura per un incendio abitazione. Anche se, per fortuna, il bilancio finale non è dei peggiori. Sono le una di mercoledì 11 luglio, quando gli inquilini di un appartamento situato in zona ponte della stazione a Gualdo Tadino si accorgono che fiamme stanno divampando in cucina. Nella casa al momento di sono sei persone, che miracolosamente riescono a mettersi in salvo mentre sul posto si precipitano i vigili del fuoco di Gaifana, che dovranno lavorare per un paio di ore prima di mettere la situazione sotto controllo.