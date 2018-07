Poliziotti sventano furto in abitazione

Ladro messo in fuga dai poliziotti. Gli agenti della squadra volante del commissariato Assisi durante un controllo notturno lungo la statale 75 hanno notato un uomo mentre armeggiava davanti alla porta di un garage di un’abitazione di Bastia Umbra. Raggiunto l'edificio, hanno notato sul retro una scala infilata nel lucernaio (che era stato rotto) posizionato sopra la porta di ingresso. Chiamati i carabinieri in supporto, agenti e militari sono entrati nell'edificio, ma il malvivente si era dato alla fuga senza riuscire a portare via alcunché.