Rapinarono una banca, arrestati a Prato

Latitanza finita per un 38enne italiano e un 29enne francese, arrestati dalla polizia con l'accusa di essere i responsabili della rapina messa a segno nel gennaio 2018 alla Banca Teatina di via Soriano, a Perugia. I malviventi erano entrati nell'istituto di credito armati di taglierino e minacciando i cassieri e un cliente affinché gli consegnassero tutto il denaro di cui erano in possesso, oltre settemila euro.

Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e alcune tracce presenti sulla scena del crimine, gli agenti della sezione “Reati contro il patrimonio” della squadra mobile di Perugia hanno rintracciato i due arrestati nella zona di Prato.