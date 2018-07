Parco liberato dai pusher: altri arresti

"Fonti di Veggio", l'operazione della squadra mobile della questura di Perugia che ha consentito di liberare il parco della Verbanella dalla morsa degli spacciatori di droga, continua a produrre effetti. Nella mattinata del 9 luglio la polizia ha eseguito altri tre arresti nei confronti di altrettanti tre nigeriani, che nel frattempo avevano lasciato Perugia per stazionare nella zona di Parma e in provincia di Ravenna. Si erano rifugiati in appartamenti occupati da connazionali, ma sono stati arrestati da pattuglie partite nottetempo da Perugia, con l’appoggio dei colleghi del posto. Il numero degli arrestati nell'ambito dell'operazione "Fonti di Veggio" è salito a 28.