Schianto, cane in fin di vita

Perde il controllo dell'auto e termina la corsa contro la cancellata di una fabbrica. Botta violentissima e si staccano alcuni pesanti calcinacci, che piombano sopra la cuccia di un cane da caccia sistemata in prossimità del muro. Succede a Città di Castello, in via Morandi. Ferito, ma in modo lieve, il conducente dell'auto soccorso da un equipaggio del 118, arrivato sul posto insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Per l'animale profonda ferita alla testa.