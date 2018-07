Bare abbandonate, allarme per i cattivi odori

Residenti sul piede di guerra in strada Madonna del Monumento, a Terni, per il tanfo emanato da alcune vecchie bare abbandonate all'aria aperta, residui di esumazioni effettuate al cimitero. Il materiale è stato accatastato dietro il muro di cinta, ma a pochi passi dalle abitazioni presenti nella zona, i cui residenti sono costretti a stare in casa con le finestre chiuse per non subire i miasmi, particolarmente forti a causa delle temperature elevate degli ultimi giorni. Il fatto è stato già segnalato alla polizia locale e adesso si sta aspettando un intervento adeguato a tutela dell'igiene pubblica.