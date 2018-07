Parco ripulito dallo spaccio, il Comune ringrazia e rilancia

A seguito della maxi operazione portata a compimento dalla Questura di Perugia al parco della Verbanella, con l’arresto di 25 persone accusate di spaccio di stupefacenti, il sindaco Andrea Romizi, a nome di tutta l’amministrazione e della città, ha ringraziato gli uomini del Servizio Centrale Operativo e della squadra Mobile e la magistratura "per l’importante sforzo e il significativo risultato raggiunto".

L’area della Verbanella è da tempo attenzionata dalle stesse forze dell’ordine e dall’amministrazione comunale. Su di essa si stanno mettendo in piedi iniziative, anche con la collaborazione delle associazioni e degli stessi cittadini, proprio con l’obiettivo di recuperare il parco ad una fruizione adeguata da parte della collettività.

Si terrà proprio al parco della Verbanella, mercoledì 11 luglio prossimo la serata di animazione organizzata dall’associazione Ada, Associazione Diritti Anziani, che ha in gestione il parco nell’ambito del progetto Futuro nel verde, e con la collaborazione dal Siulp. Una serata rivolta a tutti i perugini, soprattutto ai bambini che, dalle 17 fino alle 20,30, vedrà protagonisti gli animatori dell’Asad di Ponte San Giovanni e l’attore Mirko Revojera. Dalle 21 quindi, la serata proseguirà con il concerto della band musicale CentroSud, composta anche da alcuni poliziotti.

Il parco, oltre ad essere stato assegnato come detto ad un’associazione del territorio nell’ambito di Futuro nel Verde, assegnazione che ne ha permesso la rivitalizzazione grazie proprio alla partecipazione fattiva e attenta da parte degli abitanti del quartiere, sarà protagonista anche di uno specifico progetto di riqualificazione nell’ambito del Bando per le periferie, con la risistemazione, interventi specifici sul verde e la creazione di spazi per bambini, oltre al rifacimento dell’illuminazione e un aumento, appunto, della videosorveglianza con l’installazione di nuove 50 telecamere nell’area di Fontivegge. Il progetto ha tenuto conto, nella sua formulazione finale, delle esigenze espresse dagli stessi abitanti.