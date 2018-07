Ruspe sul dormitorio della vergona

Saranno aumentati i servizi di vigilanza e controllo su Umbertide. E' il risultato che il sindaco Luca Carizia incassa al termine di una riunione tecnica svoltasi in Prefettura. Si è infatti riunito il coordinamento delle forze di polizia allargata al sindaco dopo i gravissimi fatti di martedì notte 3 luglio, che hanno portato alla morte di Saaid Rakrak, marocchino di 55 anni (LEGGI Muore nell'incendio dopo una lite, un fermo). Il sindaco ha quindi assicurato che l'ordinanza emessa l'altro ieri non resterà sulla carta: se i proprietari degli immobili fatiscenti di via Emilia non provvederanno a metterli in sicurezza, agirà direttamente il Comune che poi si rivarrà economicamente sui proprietari inadempienti. Su questo punto ha ottenuto la fiducia del coordinamento delle forze di polizia.