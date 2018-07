Studente trova portafoglio con 600 euro e lo consegna alla polizia

Uno studente originario di Città della Pieve ha trovato un portafoglio in terra con all'interno 600 euro in una via limitrofa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il giovane non ci ha pensato un attimo e lo ha consegnato al posto fisso di polizia del nosocomio. Gli agenti hanno quindi rintracciato il proprietario, un professionista che lo aveva smarrito la sera precedente, che così ne è tornato in possesso.