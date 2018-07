Denunciato l'incubo dei conducenti di bus: lanciava sassi per farli fermare

Per circa un anno una linea del trasporto urbano di Busitalia è stata oggetto di aggressione con lanci di pietre da parte di un ragazzo ventottenne che “pretendeva” di far arrestare ogni mezzo pubblico in transito, anche quando la sosta alla fermata non era programmata.

Il giovane italiano è stato denunciato per cinque volte per danneggiamenti degli autobus, ma anche per interruzione di pubblico servizio, nonché per ingiurie e minacce nei confronti dei conducenti.

L’ultimo episodio, risalente ad alcuni giorni fa, quando una Volante ha bloccato il giovane sul fatto e lo ha denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per le ipotesi di reato di minaccia, danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.

Al ventottenne è stato inoltre notificato il provvedimento dell’avviso orale emesso dal Questore di Perugia per pericolosità sociale.