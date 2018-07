Bloccata mentre cerca di adescare un anziano

Foglio di via per 3 anni nei confronti di una quarantenne rumena che, secondo la polizia, stava cercando di adescare un anziano di 86 anni in viale Brin. Gli uomini della squadra volante hanno identificato la donna che in passato, con diverse generalità, aveva avuto dei precedenti per furto con destrezza. Con l'occasione la questura di Terni invita i cittadini, soprattutto gli anziani, a tenere gli occhi bene aperti per evitare brutte sorprese.