Tir incastrato in una via vicino al centro: serve l'autogru

Un autoarticolato è rimasto incastrato in via Tassi, zona Elce a Perugia, nella serata del 3 luglio. La via era stata imboccata contromano. Per togliere il mezzo dalla scomoda posizione è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco in corso Cavour ed è servita anche un'auto gru del comando di Terni. Sul posto anche i vigili urbani.