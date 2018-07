Con l'auto centra macchine in sosta

Rimane un problema la viabilità a Santa Maria degli Angeli, popolosa frazione nel comune di Assisi. Con la protesta che esplode dopo l’ennesimo incidente stradale (fortunatamente non grave) avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 3 luglio nella centralissima via Giovanni Becchetti. L’auto, guidata da un uomo, che ha centrato un’altra auto in sosta lungo la via e si è ribaltata.