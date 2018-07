Detective in manette per rapina

Due perugini sono stati arrestati il 25 giugno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Piercarlo Frabotta su richiesta della procura. L’ipotesi di reato è rapina.

Due i colpi sotto la lente. Il primo è quello ai danni del titolare di una sala scommesse di Ellera di Corciano. I presunti coinvolti finiti agli arresti sono un detective privato e un altro perugino, suo collaboratore.

La rapina al titolare della sala scommesse era avvenuto di pomeriggio a marzo mentre l’uomo passava per la Galleria di Ellera portando con sé parecchio denaro (più di 30mila euro). La vittima era stata malmenata e bloccata anche con l’ausilio di uno spray.

Gli inquirenti perugini hanno lavorato anche su un altro colpo commesso ai danni di una gioielleria di Arezzo a maggio, sempre con lauto bottino e l’utilizzo di uno spray per stordire il titolare.

Una delle piste seguite dagli inquirenti, a quanto pare, è rappresentata dai mezzi di intelligence che sarebbero stati usati per realizzare le rapine.

I due perugini sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia venerdì mattina. Sono difesi dagli avvocati Laura Modena e Donatella Panzarola.