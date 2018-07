All'ospedale continuano a sparire le macchine

Al bilancio preoccupante di quattro auto rubate mentre erano in sosta nel parcheggio dell’ospedale di Perugia pare che debba aggiungersi anche una Panda. É vero: un target che esula dai più appetibili modelli fatti sparire fino ad ora, ossia tre Golf e un’Audi, destinati verso un mercato nero situato nell’Est Europa, passando magari per il Sud Italia. Se ora anche la sparizione dell’utilitaria rientri in questa serie di furti su commissione va appurato. Fatto sta che anche dal mondo delle professioni infermieristiche si era levata la protesta contro aggressioni, minacce, truffe, furti d’auto, vetri spaccati con sparizione di borse, zaini, chiavi e pezzi d’auto asportati, atti vandalici perpetrati ai danni di utenti, visitatori e dipendenti dell’azienda ospedaliera. Il giro di vite contro il malaffare, la criminalità e il vandalismo all’ospedale e nel suo parcheggio è stato poi deciso dal comitato per l’ordine e la sicurezza. Le forze di polizia hanno intensificato i passaggi. L’azienda ospedaliera ha dovuto a sua volta prendere impegni. In particolare quello di piazzare nuove telecamere per coprire le aree di sosta. Resta il nodo dei tempi, mentre sarebbe auspicabile un cambiamento entro l’estate.