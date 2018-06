Perugia, arriva il piano strade

Prosegue anche nel 2018 l’azione di risanamento delle strade di Perugia intrapresa dall’amministrazione Romizi già nel 2015 e che -da allora- ha visto, per ciascuna annualità, compreso il 2018, l’investimento sistematico di 1,5 milioni di euro/anno. A cui, peraltro, si deve aggiungere una programmazione di interventi diretti del Comune, coordinata con gli interventi di ripristino (in applicazione del Regolamento scavi), di valore almeno equivalente.

“Siamo, dunque, intorno ai 3 milioni di euro –ha detto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Francesco Calabrese in apertura di conferenza stampa, questo pomeriggio a Palazzo Grossi- che siamo riusciti a mantenere fisso per questi quattro anni. Nel 2018, rispetto agli altri anni, siamo riusciti a partire anche prima con l’appalto, per cui contiamo di dar il via ai lavori già nel corso dell’estate, potendo così riconsegnare alla città alcune strade rinnovate già all’apertura delle scuole.”

Il progetto esecutivo dei lavori, approntato dai tecnici del comune, è stato infatti, approvato mercoledì 27 giugno dall’esecutivo di Palazzo dei Priori e a breve saranno effettuate tutte le procedure per il bando di gara.

L’importo complessivo della gara, pari a 1 milione di euro è già previsto nel bilancio 2018 dell’ente. Di questo milione, 270mila euro si prevede di coprirli con la cessione -in cambio di opere- di un terreno edificabile (circa 2mila mc di volumetria) situato in loc. Toppo Fontanelle (già nel Pavi).

Nel dettaglio queste sono le 14 aree interessate dal bando:

Via Filzi – Madonna Alta e tratto via M.Magnini innesto nuova rotatoria

Strada degli Ornari (tratti)

Via Borgioni (tratti)

Via Pergolesi (tratti)

Strada comunale dei Loggi (tratti)

Via Cirenei – Castel del Piano 1° stralcio

Via della Pariglia e via Osteria Cipressi – S.Martino in Campo (tratti)

Via Marconi (escluso sottopasso)

Via dei Narcisi – Casaglia (tratto)

Via dei Lillà – Casaglia (tratto)

Strada P.Felcino Ponte Pattoli (Loc. Villa Pitignano)

Strada Lacugnano (tratto)

Via Ripa di Meana (anello con via XIV Settembre)

Via Ponte Vecchio – Ponte San Giovanni