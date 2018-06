Chirurgia d'eccellenza per eliminare un "contorto” polipo intestinale

Un innovativo intervento di endoscopia chirurgica è stato eseguito dalla equipe della struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'Azienda ospedaliera di Perugia diretta dal dottore Carlo Clerici. Un paziente di 77 anni è stato sottoposto alla rimozione di lesione preneoplastica superficiale non invasiva di dimensione di circa 2 cm localizzata nel colon –sigma. La peculiarità del caso è consistito nell’interessamento del fondo di un diverticolo da parte del tessuto adenomatoso; le convenzionali tecniche endoscopiche di resezione sono risultate impraticabili per l’elevato rischio di complicanze e di una probabile non completa asportazione della lesione stessa. In casi del genere, la chirurgia laparoscopica rappresenta l’intervento di elezione. Tuttavia per le caratteristiche istologiche l’intervento chirurgico sarebbe eccessivo in paziente con alto rischio anestesiologico.

Ad eseguire l’intervento con una tecnica altamente innovativa, di cui nella letteratura mondiale sono citati appena 40 casi, nessuno mai eseguito in Italia, è stato il dottor Raffaele Manta, che si è avvalso della collaborazione dei colleghi endoscopisti e degli anestesisti del gruppo del professore Vito Peduto e della dottoressa Simonetta Tesoro. "La procedura mininvasiva che abbiamo eseguito si chiama Ftrd (Full thickness resection) - spiega il dottor Manta - e si distingue da quelle tradizionali perché utilizza un dispositivo tecnologico che consente la rimozione a tutto spessore di una parte dell’intestino che contiene la lesione e, contemporaneamente, evita di incorrere in complicanza perforativa”.