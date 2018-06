Colpo di scena all'aeroporto, si riapre la trattativa con Aliblue

Non sono bastate le prenotazioni cancellate prima per Roma e poi per la Sardegna. In mattinata Aliblue Malta, compagnia virtuale che aveva trovato un accordo con il San Francesco per i voli in questione annullandoli prima del decollo, ha proposto un nuovo vettore per la tratta su Cagliari e un nuovo approdo su Budapest. Il capitano e ad Alibue Teodosio Longo ha comunicato a Sase la disponibilità alle tratte con un velivolo Embraer 120 della ungherese Budapest Aircraft Airlines (Baseairlines). A partire dal 13 luglio. Si riapre dunque la trattativa. La notizia è stata data in mattinata dal direttore di Sviluppumbria (socio al 35% di Sase) Mauro Agostini in una conferenza stampa sul bilancio dell'agenzia in house della Regione dell'Umbria. La conferma arriva dal presidente Sase Ernesto Cesaretti, che però spiega come "come cda stiamo valutando la proposta e non c'è ancora un responso in questo senso. Valutiamo le richieste di Aliblue, tra cui c'è anche l'alloggio per l'equipaggio, e faremo le nostre considerazioni. Mi risulta che il velivolo sia di Medavia". Ossia quel Dash 800 che Teodosio Longo aveva richiesto alla società madre maltese che però aveva negato per altri impegni (un servizio appannaggio dell'Onu in Libia). Lo stesso Longo - che ribadisce i termini della proposta con l'aereo della Budapest Aircraft e non di Medavia, contradicendo Cesaretti - ha provato nelle scorse settimane anche ad intercettare un velivolo ucraino ma Enac ha negato l'autorizzazione al volo in Italia per problemi con la certificazione Easa. Adesso il tentativo con gli ungheresi con un mezzo utilizzato fino ad oggi - come risulta dal sito di Baseairlines.hu - quasi esclusivamente per i charter. Come il Dash di Medavia. Va anche valutata la compatibilità con l'utilizzo nei voli di linea. La questione è più che mai ingarbugliata.