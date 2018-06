Nella notte ladri in Comune

Tempo di ferie ma non certo per i ladri che addirittura si sono concessi il lusso di visitare la residenza comunale, rovistando nei cassetti dislocati nei vari uffici per un bilancio che si aggira sui 750 euro in contanti, conservati nella cassaforte dell’ufficio anagrafe e che i malviventi sono riusciti a forzare. Ingenti i danni riportati dalle porte dei vari uffici del Comune di Magione. Indagano i carabinieri della locale stazione, supportati dai colleghi del comando compagnia di Città della Pieve. Non si esclude alcuna pista e di sicuro non si tralascia alcun elemento.