Parrano in lutto per la morte dello chef Narducci

L'intera comunità di Parrano è in lutto per la morte di Alessandro Narducci, giovane chef che a dispetto degli appena 29 anni era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mondo della cucina e dei ristoranti gourmet. Non a caso, con il suo "Acquolina" aveva già conquistato una stella Michelin, affermandosi a Roma, e non solo, come uno dei cuochi di maggiore interesse. Narducci - la cui famiglia è originaria di Parrano - è morto nella notte giovedì 21 giugno in un incidente sul Lungotevere della Vittoria a Roma, insieme a Giulia Puleio, 25enne: i due giovani viaggiavano in sella a una moto e si sono scontrati con una Mercedes Classe A, il cui conducente è rimasto ferito. La Procura di Roma, nel frattempo, ha aperto un fascicolo di indagine. Il pm Pietro Pollidori procede per omicidio stradale sulla base di una prima informativa della polizia locale

“Alessandro – ricorda il sindaco di Parrano Valentino Filippetti - era un ragazzo d’oro solare, pieno di vita e altruista. Nonostante il successo si dedicava ancora molto al suo paese”. Narducci è stato allievo degli chef stellati Heinz Beck e Angelo Troiani.