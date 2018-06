Ragazza in manette dopo l'ennesimo furto di contanti

I carabinieri di Bevagna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto, nei confronti di una 34enne italiana residente a Bevagna, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato. I carabinieri sono infatti riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della 34enne, che il 28 aprile, nel corso della “Primavera Medievale”, pprofittando della momentanea distrazione di una donna titolare di uno stand, era riuscita ad impossessarsi di 170 euro prelevandoli dal portafoglio lasciato incustodito all’interno della borsa. Non solo: la giovane è stata protagonista di almeno 10 casi analoghi, in due dei quali proprio i carabinieri di Bevagna avevano proceduto nei suoi confronti anche con l’arresto in flagranza di reato. Per lei sono stati disposti i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.